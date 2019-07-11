قايد صالح: الانتخابات مفتاح بناء جزائر قوية

المصدر: الجزائر - وكالات

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن الانتخابات الجزائرية تمثل مفتاحاً حقيقياً لبناء دولة قوية، مضيفاً أن «الحلول الدستورية تستجيب لمطالب الشعب، وتراعي المصلحة العليا للوطن». وأكمل صالح الذي كان يتحدّث بالنادي الوطني للجيش، أمس، أثناء حفل جائزة الجيش الجزائري: «إنكم تعلمون جميعاً أن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي هي مواقف ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة ومروراً بجميع مراحلها وإلى غاية اليوم». وأكد أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى». وأوضح صالح أن «هذه الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحاً حقيقياً للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة، دولة تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة». وأضاف «يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا، مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية، إنها أفكار مسمومة». وأكد أن هنالك «عصابة» تستهدف المؤسسة العسكرية، محذّراً أعضاء هذه العصابة قائلاً: «الأكيد أن جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء».