ترامب: سفير بريطانيا «شخص غبي جداً»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، السفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، بأنه «شخص غبي جداً»، مكرّراً هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توتراً منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة، انتقد فيها السفير كيم داروش، بشدة، إدارة ترامب.

وكان ترامب أعلن، أول من أمس، أنّ واشنطن «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع السفير، لكن تيريزا ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

وعاود هجماته، صباح أمس، على «تويتر»، قائلاً إن «السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا إلى الولايات المتحدة ليس شخصاً يثير إعجابنا، إنه شخص غبي جداً».

وبعد أن أكد أنه لا يعرف داروش، أضاف ترامب أنه سمع بأن السفير «أحمق ومغرور».

وتابع في تغريدته: «قولوا له إن أميركا لديها حالياً أفضل اقتصاد، وأفضل جيش في العالم، بفارق كبير، وأنهما يصبحان أعظم وأفضل وأقوى. شكراً السيد الرئيس!».

وعاد ترامب إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: «لقد قلت لتيريزا ماي كيف يمكنها أن تبرم مثل هذا الاتفاق، لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة، غير قادرة على تحقيق ذلك. إنها كارثة!».