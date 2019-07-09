ترامب يهاجم سفير بريطانيا لوصفه إدارته بـ «غير الكفوءة»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، هجوماً على السفير البريطاني في واشنطن، كيم داروش، على خلفية وصفه رئيس الولايات المتحدة وإدارته بأنّهما «غير كفوءين»، فيما أعلنت لندن فتح تحقيق بعد كشف المسألة في مذكرات دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، أول من أمس.

وقال ترامب إنّ السّفير كيم داروش «لم يخدم المملكة المتحدة جيداً»، وإنه وإدارته «ليسا من كبار المعجبين» به.

ونُقل عن داروش في مذكّرات سرّية أُرسلت إلى بريطانيا، واطّلعت عليها الصحيفة، قوله إنّ رئاسة ترامب قد «تتحطّم وتحترق»، و«تنتهي بوَصمة عار».

وقالت الصحيفة إنّ التعليقات الأكثر حدّةً التي أطلقها داروش هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنّه «غير مستقر»، و«غير كفوء».

ورداً على سؤال حول التسريب، أبلغ ترامب الصحافيين أنّ «لسنا من كبار المعجبين بذلك الرجل، وهو لم يخدم المملكة المتحدة على نحو جيد، لذا يمكنني أن أتفهم ذلك، ويمكنني أن أقول أشياء عنه لكنّي لن أكترث».

من جهتها، أعلنت لندن، أول من أمس، فتح تحقيق بشأن تسريبات. وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة «سيُفتح تحقيق رسمي في شأن التسريبات»، من دون أن يُشكّك في صحّة المذكّرات الدبلوماسيّة. ونأى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بنفسه عن تصريحات داروش قائلاً إن ما ورد في «آراء شخصية، وليست آراء الحكومة البريطانية وليست آرائي».