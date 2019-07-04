ترامب: إيران انتهكت الاتفاق الذي منحها 150 مليار دولار

المصدر: عواصم - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران انتهكت الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار قبل توليه الرئاسة، ولفت ترامب الانتباه إلى أن هناك دولاً لم تدفع شيئاً حتى الآن في هذا الاتفاق، فيما هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أوروبا من أن بلاده «ستتخذ الخطوة المقبلة» في رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل، وقال إنه بدءاً من السابع من يوليو الجاري لن تكون نسبة تخصيب اليورانيوم 3.67%، وإنما «ستقوم إيران بالتخصيب بأي نسبة تشاء».

وتفصيلاً، قال الرئيس ترامب إن إيران تنتهك الاتفاق النووي والآن تتخطى الحد المسموح به لمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأوضح ترامب في تغريدة في حسابه على موقع «تويتر» أمس: «إيران تنتهك الاتفاق النووي البالغ قيمته 150 مليار دولار، بجانب 8.1 مليارات دولار نقداً، مع الولايات المتحدة ومع آخرين لم يدفعوا شيئاً، وذلك قبل أن أصبح رئيساً بمدة طويلة».

وأضاف: «وهم الآن يتخطون الحد المسموح به للمخزون.. أمر غير جيد».

في المقابل، هدّد الرئيس الإيراني برفع طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأي مستويات تحتاجها، وأضاف أن مفاعل أراك النووي سيعود لمستوى أنشطته السابقة.

وتأتي تصريحات روحاني، أمس، لتزيد الضغط على الشركاء الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي.

ونقلت وكالة «فارس» عن روحاني، انتقاداته، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، لصمت أوروبا تجاه الحظر الأميركي.

وقال إن «شعبنا يعاني مشكلة لتأمين احتياجاته الضرورية، ولكن الأوروبيين يتفرجون، ومنذ سنة التزموا الصمت ولا ينبسون ببنت شفة».

وبشأن الإجراء الإيراني إزاء صمت الجانب الأوروبي، قال روحاني: «قبل ذلك، بعثنا برسالة إلى قادة خمس دول أوروبية، كما أصدرنا بياناً وأعلنا أننا من أجل صيانة الاتفاق قلصنا التزاماتنا».

وتابع أن «تقليص التزامات إيران، لم يكن لتوجيه ضربة، وإنما لصيانة الاتفاق النووي، ولو لم نتخذ إجراء لقضي على الاتفاق النووي، لذلك ومن أجل صيانة الاتفاق، وبسبب أن الطرف المقابل لم ينفذ التزاماته، قلصنا في المقابل التزاماتنا، لإقرار التوازن، ويبقى هذا البناء مستقراً».

كما نقلت «وكالة أنباء فارس» عن قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي، قوله إن العدو (واشنطن) يشعر بالقلق من احتمال نشوب مواجهة عسكرية، ويركز بدلاً من ذلك على الحرب الاقتصادية.

يذكر في هذا السياق أن تقارير إعلامية، إيرانية ودولية، كانت قد أشارت، الإثنين الماضي، إلى أن إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وتجاوزت الكمية المتوافرة لديها عتبة 300 كيلوغرام.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، إن إيران لن تكسب شيئاً من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك رداً على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، للصحافيين في إفادة يومية «لن تكسب إيران شيئاً من الخروج من اتفاق فيينا».

وأضافت «التشكيك في (الاتفاق) سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة».

وقالت إيران يوم الاثنين إن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد المسموح به، في أول انتهاك كبير للاتفاق النووي.

وقالت فون دير مول «لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية».

بدوره، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الليلة قبل الماضية، أن عملية نهب الأرشيف النووي الإيراني كانت بالتنسيق مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال نتنياهو، في حفل توزيع جائزة «أمن إسرائيل»، إنه صادق على العملية بداعي أنها ستساعد في إقناع الرئيس الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي، الذي وصفه بـ«الخطير». وأضاف أنه أشرك ترامب بفكرة العملية قبل تنفيذها، وأنه سيرسل عناصر الموساد إلى طهران لإحضار الأرشيف النووي إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن ترامب سأل عن خطورة العملية، وردّ بالقول إن النتيجة تبرر المخاطرة.

وأكد أنه لا شك لديه في أن نهب الأرشيف النووي ساعد في مصادقة ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

يشار إلى أن الجائزة التي يطلق عليها «أمن إسرائيل»، والتي تمنح عادة لمشروعات وعمليات لصالح أمنها، قدمت في ديوان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بحضور رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، والمدير العام لوزارة الأمن، أودي آدم، لـ«مشروع نهب الأرشيف النووي الإيراني»، و«مشروع الكشف عن أنفاق حزب الله»، و«أسلحة جو - أرض متطورة» و«مشروع تطوير في مجالات Data Science للكشف عن عمليات معادية».

من جهته، قال ريفلين إن التهديدات التي تواجهها إسرائيل تتجدد دون توقف، مضيفاً أن «العدو يتعلم، ويستخلص العبر، ويطور وسائل جديدة ويتطور مع السنين، ولذلك يجب أن نسبقهم بسنوات إلى الأمام وإنشاء فجوة أجيال بين تكنولوجيا العدو والتكنولوجيا الخاصة بنا، علماً أننا ندرك أن الفجوات تتقلص يومياً في العالم التكنولوجي».

وكان نتنياهو اتهم إيران، أول من أمس، بانتهاك الاتفاق النووي بهدف «ابتزاز» المجتمع الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران. وقال نتنياهو خلال حفل استقبال في القدس بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي: «هذا الأسبوع إيران خرقت بشكل علني الاتفاق النووي، عبر زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب المسموح به بموجب الاتفاق».

وأضاف أنّ «هذا النظام يأمل عن طريق خرق الاتفاق بأن يتمكّن من ابتزاز العالم لتقديم تنازلات وتخفيف الضغط الاقتصادي عليه».

وأوضح: «يجب أن نفعل العكس تماماً. الآن هو الوقت لزيادة الضغوط. الآن هو الوقت للتشبّث بموقفنا».

وفي تكرار لتصريحات أدلى بها، حضّ نتنياهو أوروبا على زيادة الضغوط على إيران. وقال: «آن الأوان لأن تحذو القوى الأوروبية حذو أميركا وتعيد فرض العقوبات على إيران، كما وعدت بذلك في مجلس الأمن الدولي».