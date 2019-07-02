كوريا الشمالية: لقاء ترامب وكيم «تاريخي»

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أشادت كوريا الشمالية، أمس، بلقاء زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، نهاية الأسبوع الماضي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ووصفته بأنه «تاريخي»، في حين قال محللون إن بيونغ يانغ تسعى لاستغلال الحدث وفق أجندة خاصة.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيمين توافقا على «استئناف الحوارات البناءة ودفعها قدماً، من أجل إحداث اختراق في ما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية». والتقى ترامب، كيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين غداة دعوة وجّهها ترامب إليه عبر «تويتر».

واعتبرت الوكالة أنّ «المصافحة بين زعيمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة في بانمونجوم»، حيث تم توقيع الهدنة عام 1953، هي «حدث تاريخي».