الجيش الليبي يتوّعد ميليشيات طرابلس بغارات مكثفة

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه يعتزم تنفيذ غارات مكثفة على مواقع الميليشيات في العاصمة طرابلس، فيما دعا الجيش الوطني سكان طرابلس إلى الابتعاد عن مواقع تمركز الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة.

ويأتي هذا التطوّر بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقيلة صالح، حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي، رداً على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا ولمواجهة التحديات القائمة كافة.

كما قال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بلحيق، أمس، إن التنظيمات الإرهابية في طرابلس هي من قتلت جرحى الجيش الوطني في مدينة غريان، مشيراً إلى أن تركيا ترعى هذه التنظيمات.

وأوضح بلحيق، في حوار مع «سكاي نيوز عربية»، أن الجنود تمت تصفيتهم بطريقة بشعة من قبل الميليشيات «إما بإصابتهم في الرأس أو دهسهم».

وذكر المتحدث أن تركيا أعلنت الحرب ضد ليبيا، مشدداً على أن هذا التصعيد التركي غير مقبول.

وتابع: «لا مصلحة للشعب التركي في ليبيا، المصلحة الوحيدة عند (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان وحلم الإخوان بالسيطرة على المنطقة العربية».

وأضاف: «كل أفكار أردوغان المتطرفة والاستعمارية أودت بتركيا وشعبها إلى ما وصلت إليه اليوم».

وأوضح بلحيق أن سياسة أردوغان معروفة في العديد من دول المنطقة، مثل العراق وسورية، مشيراً إلى أن هذه «السياسة المؤسفة لن تعود بالنفع على تركيا».

وأظهرت وثائق نشرت أواخر يونيو الماضي وجود ضباط أتراك، بينهم جنرال، يعملون في غرفة عمليات لمصلحة ميليشيات طرابلس.

في السياق نفسه، كشفت قناة «سكاي نيوز عربية» أنها حصلت على تقارير طبيب شرعي تكشف مزيداً من تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات طرابلس، المدعومة من حكومة فايز السراج، بحق جرحى جنود الجيش الوطني في مدينة غريان، جنوب العاصمة الليبية.

وتظهر هذه الوثائق مقتل الجنود نتيجة إطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم من «مسافة صفر»، ما يؤكد نية الميليشيات المبيتة لتصفية هؤلاء الذين كانوا على أسرة العلاج في أحد مستشفيات غريان.

وقتل، قبل أيام، 40 جريحاً من عناصر الجيش الليبي في غريان، على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.

وكانت تقارير كشفت، أول من أمس، عن قيام عناصر ميليشيات طرابلس بقتل 40 جريحاً من عناصر الجيش الليبي في غريان، على يد عناصر من ميليشيات طرابلس التي اقتحمت أحد مستشفيات المدينة.