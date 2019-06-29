الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف «الناتو» لمهمة الدعم الحازم ببروكسل

المصدر: بروكسل - وام

ترأس وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، وفد الإمارات المشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بخصوص مهمة الدعم الحازم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء والشركاء.

ويجتمع وزراء دفاع 29 دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة قضايا عدة، منها الإنفاق الدفاعي، ومعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومهمة الدعم الحازم أفغانستان، حيث أطلق «الناتو» هذه العملية في يناير 2015 لتوفير مزيد من التدريب والمشورة وضمان الشفافية، والمحاسبة والرقابة، ودعم الالتزام بمبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد.

كما ترأس محمد بن أحمد البواردي وفد الدولة في اجتماع للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، الذي عقد على هامش اجتماع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وسلّط الاجتماع الضوء على مناقشة تهديدات تنظيم «داعش» على المستويين الإقليمي والدولي، والديناميكية السياسية والأمنية في العراق وسورية.

وأكد البواردي أن الإمارات ماضية في التزامها نحو الدفاع عن أمن المنطقة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه، وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، ومواجهة أي تنظيم إرهابي يزعزع أمن المنطقة.

كما التقى محمد بن أحمد البواردي، على هامش الاجتماع، كلاً على حدة، مع نائب الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي السيدة روز جوتمولر، ووزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، ووزيرة القوات الفرنسية فلورنس بارلي.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.