100 قتيل جراء اشتباكات في شمال غرب سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل نحو 100 عنصر من قوات النظام والفصائل المسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أمس، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة.

واندلعت فجر أمس، معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه.

وأحصى المرصد مقتل 96 عنصراً على الأقل من الطرفين، هم 51 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 45 من الفصائل المقاتلة، منذ فجر أمس، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين.

وبدأت المعارك إثر شنّ قوات النظام هجوماً بغطاء جوي وبري على محور تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «وحدات الجيش بدأت فجر أمس، ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيي جبهة النصرة على محور قريتي الجبين وتل ملح».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها وجرح ثلاثة آخرين بقصف للنظام السوري استهدف أول من أمس، نقطة مراقبة تركية في إدلب.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي، أمس، أن «أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي» في ريف ادلب الجنوبي استهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وذكر أن «الجيش ردّ على مصدر القذائف».