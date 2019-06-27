قايد صالح: لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الجزائري

المصدر: الجزائر - وكالات

جدد نائب وزير الدفاع الجزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، نفي وجود أي طموحات سياسية لقيادة الجيش، وأكد أن الجيش سيواصل مرافقة الشعب بكل ما تحمله كلمة مرافقة من معنى.

وأضاف نائب وزير الدفاع في كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة للأكاديمية العسكرية في منطقة شرشال، التابعة لولاية تيبازة غرب العاصمة، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، قائلاً «طموحنا الوحيد هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل».

وقال أيضاً «ننتظر من شعبنا تفهمنا، ويرتقي إلى مستوى الثقة التي تجمع الشعب بجيشه».

وعرج قايد صالح على مختلف العراقيل التي تعترض المسار الذي ينتهجه الجيش الوطني الشعبي والتي يقف وراءها أشخاص «يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن مساساً بمصالحهم»، ليضيف بأنه قد «اتضحت النوايا وتجلت التوجهات»، حيث يظل «البقاء للأصلح».

يأتي ذلك في وقت تستعد أحزاب قوى التغيير والمجتمع المدني لعقد ملتقى الحوار الوطني يوم 6 يوليو.

وأفاد الوزير السابق عبدالعزيز رحابي، في منشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، بأنه «كُلف بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة، والذهاب في آجال معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد».