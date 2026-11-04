باستبانة إلكترونية.. مدارس ترصد ميول طلبة الثامن لتحديد مساراتهم المهنية

تعكف إدارات مدارس على رصد ميول طلبة الصف الثامن وقدراتهم وتطلعاتهم المهنية، عبر استبانة إلكترونية تستطلع المسار الدراسي الذي يفضلونه، سواء العام أو المتقدم أو التطبيقي، مع إتاحة خيار «لم أقرر بعد».

وشددت على أولياء الأمور سرعة الاستجابة واستكمال النموذج، بما يتيح حصر توجهات الطلبة والاستفادة منها في توجيههم الدراسي والمهني

وتركز الاستبانة التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، على اهتمامات الطلبة في طيف واسع من الأنشطة، من بينها حل المسائل الرياضية والألغاز المنطقية، وإجراء التجارب العلمية وفهم آلية عمل الأشياء، وكتابة القصص والمقالات والتعبير بالكلمات، ومناقشة قضايا المجتمع والتاريخ والقانون.

كما تشمل الرسم والتصميم والموسيقى والتمثيل، وابتكار الأفكار وتنفيذها، ومساعدة الآخرين وحل مشكلاتهم، والعمل ضمن فريق والتحدث أمام الجمهور.

وتتطرق الأسئلة أيضاً إلى البرمجة والتعامل مع التطبيقات والتقنية والذكاء الاصطناعي، وتركيب الأجهزة وإصلاحها وبناء النماذج، وتنظيم الفعاليات والمشاريع وإدارة المال، وقيادة المجموعات واتخاذ القرارات.

وتشمل كذلك الاهتمام بالصحة والتغذية، ودراسة الكائنات الحية والبيئة، وتعلّم لغات جديدة والتواصل مع ثقافات مختلفة، وممارسة الأنشطة الرياضية والحركية.

ويقيّم الطلبة قدراتهم، وفق مقياس من درجة واحدة إلى خمس، في الفهم والتحليل في الرياضيات، والفهم والتطبيق في العلوم، والقراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية، واللغة العربية والتعبير، والتقنية والحاسوب. ويشمل التقييم أيضاً المثابرة وإكمال المهام الصعبة، وتنظيم الوقت والدراسة.

وفي محور التطلعات، يُطلب من الطالب تحديد المجال أو المهنة التي يفكر فيها حالياً، ومن الخيارات: الطب، والهندسة، والعمل ضابطاً في الجيش أو الشرطة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والطيران، والتعليم، ورائد الفضاء.

كما يسجل الطالب صفه وشعبته، وتشمل الشعب الواردة في النموذج الصفوف الثامن العام من الأول إلى الخامس، والثامن المتقدم الأول والثاني.

وتُقاس درجة استمتاع الطلبة بالأنشطة بمستويات تبدأ من «لا أستمتع أبداً» وتنتهي بـ«كثيراً جداً»، بما يتيح رصد ميولهم عبر مجالات معرفية وعملية واجتماعية وفنية ومهنية متعددة، إلى جانب تقييمهم الذاتي لمهاراتهم الدراسية والشخصية.

ويطلب النموذج إدخال اسم الطالب بالكامل، فيما يوضح أن الاسم والبريد الإلكتروني لا يُجمعان تلقائياً عند إرسال الاستبانة ما لم يقدمهما المشارك بنفسه.