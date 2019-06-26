طلاب جزائريون يتظاهرون ضد منع الراية الأمازيغية

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

تظاهر مئات الطلاب والأساتذة، أمس، في الجزائر العاصمة تحت شعار الدفاع عن الراية الأمازيغية، التي أصبحت ممنوعة بعد تحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح.

وأمام هذا المنع قرّر العديد من الطلاب رسم حرف «ياز» على وجوههم، وهو من حروف لغة التيفيناغ الأمازيغية، والذي يتوسط الراية الأمازيغية باللون الأحمر إلى جانب الخطوط الثلاثة بالألوان الأصفر والأزرق والأخضر.

وكذلك ارتدت طالبات اللباس التقليدي الأمازيغي المتميز بقماشه الحريري وألوانه الفاقعة، رداً على تحذيرات الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة.

وكان صالح قال الأربعاء الماضي إنه أعطى الأوامر لقوات الأمن من أجل منع أي «راية أخرى» في التظاهرات، غير العلم الجزائري، وهو ما تم تطبيقه خلال تظاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تم حجز أعلام أمازيغية وتوقيف 18 متظاهراً وتقديمهم للقضاء الذي أمر بحبسهم في انتظار محاكمتهم بتهمة «المساس بوحدة الوطن».

كما قامت قوات الشرطة، أمس، بحجز العديد من الأعلام التي كان الطلاب يحملونها، بحسب شهود تحدثوا لـ«فرنس برس»، بينما أشار مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توقيف متظاهر واحد على الأقل.

وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق بوسط العاصمة، ثم ساروا في مربعات منظمة نحو ساحة البريد المركزي، القلب النابض لكل التظاهرات منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.