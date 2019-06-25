السودان.. محاكمة البشير على الهواء مباشرةً

المصدر: الخرطوم: متابعات الإمارات اليوم

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الرئيس المعزول عمر البشير سيحاكم على الجرائم كافة المتهم بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم.

وأعلن المجلس عدم السماح بمحاكمة أي سوداني بالخارج، وقال إن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرةً.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، ذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق لـ (تانا 4 ميديا) أن المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، ولفت إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.

وشدد على أن البشير سيحاكم على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات بارتكاب جرائم في دارفور، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة.

وأضاف قائلاً: «القضاء قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة، والقضاة الأوروبيون ليسوا أفضل من السودانيين لا علماً ولا أخلاقاً، وليسوا أكثر حرصاً منّا على حقوق السودانيين».

ومطلع الأسبوع الماضي، ظهر البشير علنا لأول مرة منذ عزله في أبريل الماضي، لدى اقتياده إلى مكتب النائب العام في إطار تحقيقات محلية تتعلق بالفساد.

ووجهت نيابة مكافحة الفساد للبشير تهما تندرج تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح.