«طيران الإمارات» تتخذ إجراءات احترازية وتغير مسار رحلاتها

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي وأزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم «طيران الإمارات»، إنه «نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت الناقلة إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن أي مخاطر محتملة».

وأضاف المتحدث في بيان: «نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية، في ما يخص عملياتنا الجوية، وسنقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات»، مشيراً إلى أن «تغيير مسار الرحلات ترك آثاراً طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، لذا فإننا ننصح متعاملينا بأن يتحققوا من أي تغييرات على جدول رحلاتنا من خلال الموقع الشبكي للناقلة».

وتابع: «كما نؤكد دائماً، فإن سلامة ركابنا وأطقمنا تحتل رأس قائمة أولوياتنا دون التهاون في ذلك على الإطلاق».

من جهته، قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي» إن الناقلة على علم بالإشعار الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.

وأضاف المتحدث في بيان، أمس، أن الشركة عدلت بعض مسارات الطيران الحالية في المنطقة كإجراء احترازي، مشيراً إلى أنها تراقب الوضع وإجراء تغييرات عند الضرورة.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أمس، أمراً طارئاً يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات.

في سياق متصل، أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، في بيان، أمس، أنها تراقب الوضع الراهن عن كثب، ولدى الشركة خطط للطوارئ، وستقرر أي إجراءات لاحقة حسب الاقتضاء، بعد التقييم الدقيق للتوجيه الصادر من إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى شركات الطيران الأميركية.

وأضافت: «نحن نعمل بصورة وثيقة مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات».

وأعلنت شركات طيران عالمية بارزة من ضمنها الخطوط الجوية البريطانية و«كي إل إم» ولوفتهانزا، أمس، وقف تحليق طائراتها فوق مضيق هرمز.