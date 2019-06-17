الجزائر: استجواب أويحيى للمرة الثانية.. ومثول جودي أمام المحكمة

المصدر: الجزائر - وكالات

قال التلفزيون الجزائري، إن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة أمس، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاغن الألمانية في البلاد.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمراً الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، أمس، بوضع وزير المالية السابق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

وإلى جانب الوزير السابق، كريم جودي، فقد مثل رجل الأعمال مراد عولمي أمام المحكمة العليا، للرد على اتهامات بالفساد في أحدث المحاكمات التي تطال مسؤولين سابقين في الجزائر.

وانضم جودي لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام.

وفي ما يتعلق بقضايا الفساد التي تلاحق بعضاً من كبار رجال الأعمال في الجزائر، مثل مراد عولمي، رئيس شركة «سوفاك» التي تدير بالجزائر مصنعاً لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، أمام محكمة أمس.