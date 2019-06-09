قرقاش: إعلام قطر يروّج لأخبار كاذبة حول وجودي في الخرطوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، عن استغرابه من «فبركات الإعلام القطري»، الذي يروّج لوجوده في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجونه بـ«الأخبار الكاذبة».

وغرّد قرقاش على حسابه في «تويتر» قائلاً: «استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي، التي تروج لوجودي في الخرطوم».

وأضاف قائلاً: «أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم».

وكان قرقاش قد أكد في تصريحات نشرتها وكالة رويترز للأنباء، أول من أمس، أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في السودان والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

وأضاف: «نؤيد دعوات إجراء تحقيق مناسب للأحداث الأخيرة في السودان».

وفي تغريدة سابقة، دعا قرقاش الأطراف السودانية إلى استمرار الحوار والتفاوض للوصول إلى اتفاق يقود بلادهم إلى بر الأمان.

وقال: «إن تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحفاظ على الدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع، قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة».