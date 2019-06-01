بيونغ يانغ أعدمت مسؤولين بعد فشل قمة هانوي

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

أعدمت بيونغ يانغ مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي، التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير، كما أفادت أمس صحيفة كورية جنوبية.

وقالت صحيفة «شوسون إلبو» إن كيم هيوك شول الذي كلّف العمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونغ أون، أعدم رمياً بالرصاص «لخيانته القائد الأعلى» بعدما أعادته واشنطن إلى بلاده قبيل القمة.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر لم تحدده أن «كيم هيوك أعدم في مارس في مطار ميريم مع أربعة مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق».