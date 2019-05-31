البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

المصدر: كييف - د.ب.أ

رفض البرلمان الأوكراني استقالة رئيس الوزراء، فولوديمير جرويسمان، وذلك في الوقت الذي تستعد البلاد لإجراء انتخابات مبكرة خلال الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن 97 نائباً فقط صوتوا، أمس، لمصلحة قبول استقالة جرويسمان. ويشار إلى أنه تجب موافقة 226 نائباً لقبول الاستقالة.

وكان جرويسمان قد أعلن استقالته من منصبه عقب أن تولى الرئيس، فولوديمير زيلينسكى، مقاليد السلطة، هذا الشهر.

وكان زيلينسكي قد حلّ البرلمان في محاولة لترسيخ سلطة حزبه. وقال جرويسمان، الذي من المقرر أن ينافس حزبه المشكّل حديثاً في الانتخابات المبكرة: «أقبل أي قرار يصدره البرلمان».

ومن المقرر أن يبقى جرويسمان رئيساً للوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة في الخريف المقبل.