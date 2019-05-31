750 ألف مواطن أوروبي طلبوا البقاء في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد

المصدر: لندن - رويترز

قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أمس، إن أكثر من 750 ألفاً من مواطني الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلبات لكي يستمروا في العيش ببريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وقال جاويد في بيان: «مواطنو الاتحاد الأوروبي أصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا الذين أسهموا بالكثير لهذا البلد، أياً كانت نتيجة الخروج من الاتحاد فنحن نريدهم أن يبقوا»، وأضاف أن برنامج الإقامة تلقى حتى الآن 750 ألف طلب.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 621 ألفاً و400 شخص تقدموا بطلبات حتى نهاية أبريل منهم 389 ألفاً و900 طلب قُدمت في الشهر الأول من طرح البرنامج بالكامل، يوم 30 مارس، وبقية الطلبات قدمت أثناء فترة اختبار بدأت في أغسطس من العام الماضي.

وبموجب برنامج الإقامة يمكن منح مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين أقاموا فترة خمس سنوات متصلة في بريطانيا، حقوق العمل والدراسة والحصول على الخدمات والامتيازات نفسها التي يحصلون عليها حالياً.

وقالت الحكومة إن البولنديين يمثلون أكبر مجموعة تقدمت بطلبات حتى الآن وعددهم 103 آلاف و200، ويليهم الرومانيون وعددهم 89 ألفاً و900، والإيطاليون وعددهم 70 ألفاً و800.

وانتهى العمل على 445 ألف طلب، وحصل ثلثهم على وضع مقيم، والباقون على وضع «ما قبل المقيم»، ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على وضع مقيم عندما يتمون خمس سنوات إقامة متصلة.