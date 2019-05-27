الإعدام لـ 3 فرنسيين في العراق أدينوا بالانتماء إلى «داعش»

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

أصدرت محكمة في بغداد أمس، أحكاماً بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم «داعش».

وقال مسؤول قضائي إن المحكومين هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، الذين اعتقلتهم قوات سورية الديمقراطية «قسد» في سورية، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق فبراير الماضي. وحتى الآن أدين ثلاثة فرنسيين بالانضمام إلى تنظيم «داعش» في العراق، وهم ميلينا بوغدير (27 عاماً)، جميلة بوطوطعو (28 عاماً)، ولحسن قبوج (58 عاماً)، الذين حكم عليهم بالمؤبد.

وأعلن العراق أخيراً استعداده لمحاكمة المتشددين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، خصوصاً الموجودين في قبضة «قسد» بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم «داعش» غرب العراق.