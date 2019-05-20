العاهل السعودي يترأس قمة إسلامية في مكة 31 مايو

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

قالت منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي في بيان، أمس، إن السعودية ستستضيف الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية للمنظمة، في مدينة مكة المكرمة يوم 26 رمضان، الموافق 31 مايو الجاري، مشيرة إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيترأس القمة.

وأضافت المنظمة في بيانها أن «القمة الإسلامية ستنعقد في دورتها العادية تحت شعار: (قمة مكة: يدا بيد نحو المستقبل)، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي».

ويسبق عقد القمة اجتماع كبار الموظفين، الذي من المرتقب أن يرفع نتائج مداولاته إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة، الذي سيلتئم بمدينة جدة في 29 مايو، حيث سيرفع الوزراء مشروع البيان الختامي إلى القمة الإسلامية لاعتماده، وفق المنظمة.

وتابع البيان: «ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية (إعلان مكة)، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سيتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، إذ من المرتقب أن يبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء».

وإلى جانب ذلك، سيتناول القادة أيضاً: «اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة، وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا».