غوغل تحذف تطبيق "فتاوى القرضاوي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذف موقع غوغل الشهير، تطبيقاً من على متجره في منصة "غوغل بلاي" على الإنترنت، يحتوي على فتاوى تحرض على الكراهية للداعية يوسف القرضاوي، المصري الأصل القطري الجنسية ومنظر تنظيم الإخوان والمطلوب الأول في القائمة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للإرهاب قبل عامين.

وحذف الموقع الشهير التطبيق بعد أن كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، أنه يحتوي على خطاب معادٍ ويحرض على الكراهية.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية إن تطبيق "يورو فتوى" (Euro Fatwa)، الذي أطلقه الشهر الماضي المجلس الأوروبي للفتوى والبحوث، ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، يحرض على العنف والكراهية.

وأضافت أن "التطبيق الذي يزعم أنه دليل للمسلمين الموجودين في أوروبا، كتب مقدمته القرضاوي المقيم في قطر، مفتي الإخوان، الممنوع من دخول المملكة المتحدة، وفرنسا بسبب دعمه للآراء المتطرفة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت قد راجعت محتوى التطبيق قبل السماح بتوزيعه على منصة "غوغل بلاي"، أجابت غوغل: "في الوقت الذي لا نستطيع التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا بمجرد علمنا بذلك، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي على خطاب كراهية".

وفي غضون ساعات من الاتصال به، الجمعة، قام عملاق الويب بحذف التطبيق من منصة "غوغل بلاي".