البشير يقر بالتهم مرددا: «أصابتنا دعوة مظلوم»

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أقر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة، المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، وذلك بحسب ما كشفت مصادر سودانية.

وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية، في تقرير نشرته، اليوم السبت، وتصدر صفحتها الأولى، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له وعلق على خلعه من سدة الحكم قائلا: «أصابتنا دعوة المظلوم».

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المعزول بدت عليه حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وأخذ يردد عبارة «دعوة المظلوم لحقتنا، فخلال حكمي الذي استمر 30 عاما أكيد هناك مظاليم كثر.. ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا».

وقال مصدر موثوق لـ«الجريدة» إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

ولفتت الصحيفة السودانية إلى أن فريقا من نيابة أمن الدولة والقوات المسلحة دهما مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، وعثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وأمرت النيابة العامة بتدوين دعوى بموجب المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون غسل الأموال، بعد استجواب الشهود.

ويواجه البشير دعوى جنائية ثانية رفعها ضده محامون كبار بالسودان تتعلق بالانقلاب الذي نفذه بمعية «الجبهة الإسلامية» على الحكومة الشرعية عام 1989.