العسكري» السوداني يعفي عدداً من المسؤولين

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عدداً من القرارات، أعفى بموجبها عدداً من المسؤولين.

وتضمنت القرارات إعفاء الأمين العام لديوان الزكاة، محمد عبدالرازق محمد مختار، وتعيين محمد بابكر إبراهيم خلفاً له، وإعفاء المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر، الدكتورة فاطمة أحمد فضل مضوي وتعيين سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد خلفاً لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الليلة قبل الماضية.

كما تضمنت القرارات، أيضاً، إعفاء المفوض العام للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، إيمان فتح الرحمن سالم وتعيين حورية إسماعيل عبدالمحسن خلفاً لها.

وشملت القرارات إعفاء المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور طلال الفاضل مهدي الطاهر وتعيين بشير محمد الماحي خلفاً له.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي يتخذها المجلس، تحقيقاً لطلبات المحتجين السودانيين بتطهير البلاد من رموز نظام الرئيس عمر البشير، الذي تمت إطاحته الشهر الماضي.

