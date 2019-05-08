الجيش الليبي يسقط طائرة لميليشيات طرابلس ويأسر «طياراً برتغالياً»

المصدر: طرابلس - وكالات

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي، اللواء عبدالسلام الحاسي، إلقاء القبض على الطيار «الأجنبي»، الذي أسقط الجيش الليبي طائرته من طراز ميراج، في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، صباح أمس.

ووصف الحاسي الطيار بـ«المرتزق»، لكنه تعهد بالحفاظ على أمنه، وتقديم العلاج اللازم له، متهماً حكومة طرابلس باستئجار الطيار لـ«قتل الليبيين بأموالهم»، واصفاً إياها بـ«حكومة العار والخزي والمرتزقة».

وفي وقت سابق، أمس، قالت مصادر ليبية إن «الجيش الليبي أسقط طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوب طرابلس».

وأسقطت قوات الجيش الطائرة التي كانت تغير على وحدات تابعة لـ«الجيش الوطني» في منطقة وادي الهيرة.

بينما أوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، أن الطيار الذي قبض عليه بعد إسقاط طائرته «مرتزق برتغالي».

كما أكدت وكالة الأنباء الليبية أن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج «إف -1»، وأن قائدها يحمل الجنسية البرتغالية، ونشرت صوراً له. وفي الرابع من أبريل الماضي، أطلق قائد الجيش الليبي عملية «طوفان الكرامة»، التي تهدف إلى تخليص العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات.

وفي 2014، قاد المشير خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي لينتزع السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق بعد ثلاث سنوات من القتال، ثم سيطر هذا العام على الجنوب بعد طرد المسلحين.