القوات السورية تسيطر على قرية في ريف حماة الشمالي

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت القوات الحكومية السورية، أمس، سيطرتها على قرية في ريف حماة الغربي، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة، فيما دعا زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، المسجون في تركيا، قوات سورية الديمقراطية (قسد) إلى السعي لحلول في سورية بأساليب أخرى غير الصراع.

وتفصيلاً، قال مصدر عسكري سوري: «سيطرت وحدة من الجيش على قرية البانة، بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة»، مشيراً إلى أن «معارك عنيفة تجري للسيطرة على تل عثمان القريب من القرية، الذي يعتبر نقطة استراتيجية».

وأكد المصدر: «مقتل عشرات المسلحين التابعين للمعارضة في قرية الجنابرة وتل عثمان وعابدين وكفرسجنة بريفي حماة وادلب».

من جانبه، أقر قائد عسكري في جيش النصر التابع للجيش السوري الحر «بدخول القوات الحكومية السورية قرية البانة، بعد معارك مع مسلحي جيش النصر وفصائل أخرى من الجبهة الوطنية للتحرير».

وقال إن «القوات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة، خصوصاً مجموعات الاقتحام التابعة لقوات النمر وتدمير دبابتين ومقتل طواقمها، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات».

وأضاف القائد: «مازالت المعارك تدور على أطراف تل عثمان، بينما تقاتل فصائل المعارضة بشراسة رغم القصف الجوي من الطيران الروسي، ومادام تل عثمان تحت سيطرتنا، فإن قرية البانة تبقى ساقطة نارياً، ولو كانت تحت سيطرة القوات الحكومية» .

وكانت المعارضة السورية أعلنت مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية، وإصابة العشرات خلال التصدي لهجوم شنته بريف حماة الشمالي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: «تصدت فصائل المعارضة لهجوم كبير شنته القوات الحكومية على جبهة بلدة كفرنبوده بريف حماة الشمالي، وقتلت وجرحت العشرات منهم».

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية: «قصفت مدفعية الجيش مقار وخطوط تحرك مسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي، بعد استهدافهم المتكرر لمواقع الجيش والمناطق المدنية في ريف حماة».

من جانبه، قال مصدر في جيش العزة التابع للجيش السوري الحر: «استهدفت فصائل المعارضة قاعدة حميميم العسكرية الروسية، التي تنطلق منها الطائرات الحربية الروسية لقصف مناطق ريفي حلب ادلب بأكثر من 20 صاروخ غراد، وحققت إصابات مباشرة في القاعدة».

وواصلت الطائرات الروسية قصفها مناطق حلب، وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية: «شنت الطائرات الحربية الروسية غارتين على بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي، استهدفت الأولى مركزاً صحياً، والثانية استهدفت منازل المدنيين الذين قتل منهم طفلان».

وتعرضت ثلاثة مستشفيات في شمال غرب سورية، أول من أمس، لقصف نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى القوّات الروسيّة، مشيراً إلى أن اثنين من هذه المنشآت باتا خارج الخدمة.

من ناحية أخرى، قال بيان قرأه اثنان من محامي عبدالله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999، إن أوجلان دعا، أمس، قوات سورية الديمقراطية إلى السعي لحلول في سورية بأساليب أخرى غير الصراع.

وأضاف المحاميان أنه دعا أيضاً قوات سورية الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، إلى أن تضع في الحسبان الحساسيات التركية في سورية.

وقرأ المحاميان البيان في مؤتمر صحافي وقالا إنه سُمح لهما بلقاء أوجلان لأول مرة منذ يوليو عام 2011.