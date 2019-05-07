نتنياهو: علينا بالصبر.. المعركة لم تنته بعد

المصدر: تل أبيب ــ د.ب.أ

انتقد سياسيون في إسرائيل بشدة، أمس، قرار وقف إطلاق النار مع الفصائل في قطاع غزة، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن «المعركة لم تنته، وتتطلب صبراً».

وقال نتنياهو: «ضربنا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) بقوة كبيرة خلال اليومين الماضيين. ضربنا أكثر من 350 هدفاً، واستهدفنا قادة الإرهاب وعناصره، ودمرنا أبراجهم».

وأضاف: «المعركة لم تنته بعد، وتتطلب الصبر والرشد. ونحن نستعد للمراحل المقبلة». وأشار إلى أن «الهدف كان ولايزال هو ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب».

من جانبه، قال رئيس تحالف «أزرق أبيض»، أكبر كتلة معارضة في إسرائيل، بيني غانتس، إن «إطلاق نحو 700 قذيفة ومقتل أربعة مواطنين (إسرائيليين)، وجرح كثيرين، كل هذا ناجم عن فقدان هيبة الردع الإسرائيلي»، واصفاً وقف إطلاق النار بأنه «رضوخ آخر لابتزاز (حماس) وغيرها من المنظمات الإرهابية».

أما القيادي في التحالف، يائير لابيد، فقال: «بعد سقوط أربعة قتلى إسرائيليين، والعشرات من الجرحى، ستواصل (حماس) تلقي حقائب من الأموال». وانتقد رئيس كتلة حزب العمل، إيتسيك شمولي، هو الآخر الخطوة، وقال: «ما من شيء يغير المعادلة سوى تسديد ضربات قاسية لـ(حماس)، إلى جانب مبادرة سياسية لعزلها».