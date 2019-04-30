الجيش الليبي يتقدم إلى قلب طرابلس.. ومقتل «شريخان» أكبر قادة الميليشيات

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الجيش الليبي مقتل أكبر قادة الميليشيات باشتباكات، أمس، في طرابلس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه يتم تطهير المناطق من الإرهابيين حول طرابلس، وتتقدّم قوات الجيش إلى قلب المدينة.

وأكد المتحدث باسم الجيش مقتل محمود بعيو، الملقب بشريخان، وهو أحد أشهر القادة الميدانيين لقوات مدينة مصراتة خلال الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان.

ويقود «شريخان» ميليشيا مسلّحة، ينتمي معظم أفرادها إلى مدينة مصراتة، وانضمّت للقتال في صفوف قوات الوفاق لصدّ تقدّم الجيش الليبي، ومنع سيطرته على العاصمة طرابلس، حفاظاً على مصالحها ومناطق نفوذها، حيث تتخذّ من معسكر اليرموك مقرّاً لها.

هذا وتقدم الجيش باتجاه منطقة صلاح الدين بطرابلس، واستعاد السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير، فيما انسحبت ميليشيات حكومة الوفاق الليبية إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.

وقامت ميليشيات الوفاق بإغلاق الطريق المؤدي إلى منطقة صلاح الدين باتجاه الجوازات.

من جانبهم، قال مسؤولون ليبيون إن الجيش الليبي كثّف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين.