الرئيس الجزائري المؤقت يقيل أمين عام الرئاسة

المصدر: الجزائر - متابعات الإمارات اليوم

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم ، مهام أمين عام رئاسة الجمهورية العقبي حبة، حسب ما أورده التلفزيون العمومي.

وأضاف المصدر أن بن صالح عين نور الدين عيادي في ذات المنصب خلفا للمقال العقبي حبة.

وكان نور الدين عیادي يشغل منصب الأمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة منذ يونيو 2017، في حین شغل حبة العقبي منصب الأمین العام لرئاسة الجمھورية مدة 11 عشر سنة.

وبهذا يضاف العقبي إلى قائمة مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، الذين قام بن صالح بتنحيتهم، وهم مختار رقيق، وبن عمر زرهوني، ومحمد روقاب.

وكان حبة العقبي قد قام بالعديد من النشاطات في الأيام الأخيرة، حيث قاد مبادرة اللقاء التشواري حول أزمة الجزائر، والتي وصفت بالفاشلة.

من جهة أخرى انتخبت الجمعية الوطنية للقضاة في الجزائر، اليوم ، يسعد مبروك،نقيبا جديدا للقضاة، خلفا لجمال العيدوني، الذي استقال من منصبه منتصف مارس الماضي.

وقال العيدوني، إن 4500 قاض شاركوا في الجمعية العامة للجمعية الوطنية للقضاة التي انتخبت مبروك نقيبا جديدا للقضاة.

يشار إلى أن مبروك، كان يشغل منصب رئيس الغرفة المدنية بمجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر.