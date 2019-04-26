إقالة مسؤول عن مجمع مخصص لكبار الشخصيات في الجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلنت وسائل الإعلام الجزائرية، نقلاً عن بيان للرئاسة، عن إقالة مدير عام المؤسسة العمومية في الجزائر، المكلّف خصوصاً بإدارة منتجع شاطئي مخصص لكبار شخصيات النظام.

وبحسب بيان للرئاسة، نشر أول من أمس، فقد «تمّ إنهاء مهام حميد ملزي، المدير العام للمؤسسة العمومية الساحل».

ولم يحدد البيان ولا وسائل الإعلام الخاصة والعامة أسباب إنهاء مهام ملزي الذي يترأس هذه المؤسسة منذ عقدين.

وتدير المؤسسة العمومية، خصوصاً، نادي الصنوبر البحري الفخم، وهو منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة، والدخول إليه محصور فقط بمن يحملون ترخيصاً. ويضمّ المجمّع الذي تبلغ مساحته 35 هكتاراً مئات الفيلات الموزعة على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.

وفي 1992، بداية الحرب الأهلية في الجزائر، تحوّل نادي الصنوبر إلى «مقرّ للدولة»، مع حراسة أمنية مشددة، ليسكنه وزراء وموظفون بارزون وضباط كبار، وحتى بعض الصحافيين مع عائلاتهم.

وفي الوقت الحالي، تبقى وظيفة هذه المؤسسة، التي تعدّ في بعض الأحيان ملاذاً للسلطة، غامضة.

وتحدّث الإعلام الجزائري في بعض الأحيان عن شخصيات سابقة في النظام لاتزال تشغل منازل في هذا المجمع بعد نهاية خدمتها، على حساب الدولة أو مقابل إيجارات زهيدة.

وحميد ملزي هو أيضاً المدير التنفيذي لشركة الاستثمار الفندقي المملوكة من مؤسسات عدة عامة، وتدير العديد من الفنادق الفخمة.

ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل، أقال الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، العديد من المسؤولين في شركات وإدارات عامة.

وأنهى مهام المدير التنفيذي لشركة سوناطراك العملاقة للمحروقات عبدالمؤمن ولد قدور، وحاكم العاصمة عبدالقادر زوخ.

ومنذ بداية الاحتجاجات ضد النظام في 22 فبراير، تكررت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «إلغاء تأشيرة الدخول» إلى نادي الصنوبر وشاطئه.