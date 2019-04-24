ترامب يزور بريطانيا وفرنسا مطلع يونيو

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن قصر باكينغهام، أمس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيقوم بزيارة دولة للمملكة المتحدة بين الثالث والخامس من يونيو المقبل.

وقال القصر في بيان، إن «رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب ترافقه زوجته ميلانيا ترامب، قبل دعوة الملكة إليزابيث الثانية للقيام بزيارة دولة للمملكة المتحدة من الاثنين 3 يونيو إلى الأربعاء 5 يونيو 2019»، لافتاً إلى أن «مزيداً من التفاصيل عن برنامج (الزيارة) سيتم إعلانه في الوقت المناسب».

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، إن «هذه الزيارة الرسمية ستؤكد مجدداً العلاقة الراسخة والخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة». وتتزامن زيارة ترامب لبريطانيا مع الاحتفال في الخامس من يونيو بالذكرى الـ 75 لعملية إنزال نورماندي.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض في بيان أمس، إن الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا سيسافران إلى فرنسا في السادس من يونيو، حيث سيلتقي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.