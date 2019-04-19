ترامب يعتبر «اللعبة انتهت» بعد تبرئته في «تقرير مولر»

المصدر: واشنطن - وكالات

في أول تعليق له على إعلان وزير العدل الأميركي أن نتائج التحقيق، في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية في 2016، توصلت إلى عدم وجود أي تواطؤ بين حملة دونالد ترامب وموسكو، اعتبر الرئيس الأميركي أن «اللعبة انتهت».

وغرّد ترامب في حسابه الرسمي على «تويتر»، ناشراً صورة له كُتب عليها «لا تواطؤ، لا عرقلة لسير العدالة، إلى الكارهين ومتطرفي اليسار الديمقراطي: اللعبة انتهت».

وكان وزير العدل الأميركي، وليام بار، أعلن، أمس، أن التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص، روبرت مولر، لم يكشف عن دليل يظهر أن ترامب عرقل التحقيق، في ما إذا كانت حملته تواطأت مع روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأضاف بار في مؤتمر صحافي: «نائب وزير العدل وأنا خلصنا إلى أن الأدلة، التي أوردها المحقق الخاص، غير كافية لتأكيد أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة».

وأوضح أن تقرير مولر يورد 10 وقائع تتعلق بترامب، ويقيّم ما إذا كانت تصل إلى حد عرقلة مسار التحقيق.

وتابع أنه اختلف مع نائبه، رود روزنستاين، حول بعض «النظريات القانونية» لمولر عن عرقلة سير العدالة، وخلصا إلى أن مولر ليس لديه أدلة «كافية» على أن ترامب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

وأضاف أن «تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات».

كما أظهر التقرير أن البيت الأبيض تعاون بشكل تام مع مولر.