121 قتيلاً منذ بدء «تحرير طرابلس».. والسيسي لحفتر: ندعم مكافحة الإرهاب

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 121 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 561 آخرون منذ بدء قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، معركة تهدف إلى تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة التي تسيطر على بعض مناطق العاصمة الليبية.

وأفادت مصادر، أمس، بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش الليبي فوق منطقة عين زارا جنوبي طرابلس، ونجاة قائدها، وذكرت مصادر طبية أن عدداً من قوات الجيش الوطني قتلوا، أمس، في قصف جوي استهدف معسكرات تابعة لهم في مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس، فيما أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 13 ألفاً و500 شخص نزحوا، بسبب المعارك العنيفة.

إلى ذلك، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المشير خليفة حفتر، في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس، حسبما أكد بيان للرئاسة المصرية. وقال البيان إنه تم خلال اللقاء بحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد السيسي على «دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة، لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها».