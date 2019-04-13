البرهان يعلن تشكيل المجلس العسكري السوداني من 10 أعضاء

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، تشكيل المجلس، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.

وأعلن رئيس المجلس في خطاب متلفز، التشكيلة على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، عضوا.

الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضوا.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، عضوا.

اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضوا.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، السبت، أن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية أقصاها عامين، بعد التشاور مع القوى السياسية والأحزاب في البلاد.

وأكد أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعيق العمل الحر.

كما شدد على التزام المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ«اجتثاث» النظام السابق ورموزه، ومحاربة الفساد أو من ساعد في الإضرار بالاقتصاد والحياة الاجتماعية.

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السبت عن تشكيل المجلس يضم عشرة أعضاء.

وبموجب مرسوم أصدره البرهان، سيتكون المجلس إضافة إلى الرئيس ونائبه، من سبعة ضباط بالجيش، ومدير الشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وقائد قوات الدعم السريع الذي عين نائبا لرئيس المجلس.

ومساء الجمعة، احتفل آلاف السودانيين المحتشدين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، بالإعلان عن رحيل عوض ابن عوف، المقرب من البشير عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي بعد أقل من 24 ساعة من توليه المنصب.