بالصور.. احتفالات بتنحي بن عوف في الخرطوم والمدن السودانية

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

ضجت ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم مساء أمس بالهتافات والأهازيج الثورية، فور إعلان

الفريق أول عوض بن عوف عن تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري السوداني.

وردد آلاف المتظاهرون المعتصمون أمام مقر القيادة، شعارات تثمن استجابة الجيش لمطالب الحراك الشعبي الذي ينادي بتغيير شامل في منظومة الحكم.

كما شهدت أحياء العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة احتفالات بقرار تنحي عوض بن عوف الذي كان نائبا للرئيس البشير.

وبعد يوم من توليه رئاسة المجلس العسكري وعزله الرئيس البشير من منصبه، أعلن الفريق أول عوض بن عوف تنحيه عن منصبه، وتعيين الفريق ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري.

كما أعلن عن تنحي رئيس هيئة الأركان كمال عبد المعروف عن منصبه نائبا لرئيس المجلس، مؤكدا «حرص القوات المسلحة على تماسك المنظومة الأمنية في البلاد».

من جانبها، رحبت المعارضة السودانية «بحذر» باستقالة بن عوف عن منصبه، مرجعة ذلك إلى «تصميم الشعب السوداني على التغيير».

واعتبر تجمع المهنيين السودانيين المنظم للتظاهرات التي أدت إلى عزل البشير، أن تنحي رئيس المجلس «انتصار لإرادة الشعب السوداني».

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانيين إلى البقاء في ساحات الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش.