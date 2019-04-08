الكويت: «الإعلامي العربي» الـ16 يركز على مجريات الساحة العربية 21 أبريل

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الملتقى الإعلامي العربي عن الانتهاء من صياغة جدول الأعمال الخاص بفعاليات الدورة الـ16، المقرر انعقاده في الفترة 21 -22 أبريل الجاري، بمركز الشيخ جابر الثقافي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة، وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين، فضلاً عن الأكاديميين وأساتذة الإعلام، وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وأعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي الخميس، أن أجندة الملتقى لهذا العام جاءت مختلفة، خصوصاً في ظل الأزمات المطروحة على الساحة الآن، مؤكداً أن القضايا المطروحة على طاولة الملتقى في الدورة الـ16 تأتي تزامناً مع ما تشهده المجتمعات العربية من تغيرات، ويأتي الإعلام في مقدمتها، لما له من تأثير مباشر في مختلف مناحي الحياة.

وأضاف الخميس أن الاهتمام بوسائل الإعلام ازداد بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، نظراً لما يمر به العالم بصورة عامة من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب التوقف عندها، ومتابعة هذه المجريات خطوة بخطوة، للوقوف على المجريات والأحداث التي نمر بها، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الملتقى الإعلامي العربي الـ16 في مناقشة أهم تلك الأحداث على الساحتين العربية والعالمية.