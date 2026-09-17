«دبي بلس» تعزز شراكاتها لدعم حضور المحتوى الإماراتي والعربي عالمياً

جمعت منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام نخبة من قيادات الإعلام والترفيه وصنّاع المحتوى والشركاء من مختلف الدول العربية، خلال أمسية عشاء نظمتها أمس، على هامش مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شكلت الأمسية مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل قطاعي الإعلام والترفيه، وعكست مكانة دبي ملتقى للقيادات والكفاءات المؤثرة في صناعة الإعلام.

وشهد الأمسية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ونائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المري، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، الدكتور بول مرقص، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، محمد الملا، ورئيس وكالة رويترز للأنباء، بول باسكوبيرت، ورئيس مجلس إدارة «يورونيوز»، بيدرو فارغاس ديفيد، والرئيس التنفيذي لـ«يورونيوز»، كلاوس شترونتس، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين والشركاء، في لقاء عكس أهمية تكامل الخبرات وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو.

وفي كلمته، أكد محمد الملا أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام تعيد رسم العلاقة بين المحتوى والجمهور، وتفرض على المؤسسات الإعلامية تطوير أدواتها وتوسيع نطاق حضورها وقدرتها على المنافسة ودخول أسواق جديدة.

وقال: «نؤمن في مؤسسة دبي للإعلام بأهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي ومد جسور التواصل بين المجتمعات والثقافات، وبأن التحدي يكمن في تقديم إنتاج متميز قادر على الوصول والتأثير والمنافسة.

وجاء إطلاق منصة (دبي بلس) بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لتواكب تحولات المشهد الإعلامي، وتمنح المحتوى الإماراتي والعربي مساحات أوسع للحضور والانتشار».

وأضاف: «نتطلع في مؤسسة دبي للإعلام إلى مرحلة جديدة ترتكز على الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو الإنتاج الإماراتي والعربي. كما نطمح إلى صناعة محتوى ينطلق من دبي إلى العالم، ويمتلك مقومات المنافسة في الأسواق العالمية، وأن نوظف ما نمتلكه من إمكانات وخبرات لإحداث أثر يرسخ حضور الإمارة ومكانتها في المشهد الإعلامي العالمي».

وتواصل «دبي بلس» ترسيخ حضورها بوصفها أحد أبرز ملامح التحول الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، عبر منظومة رقمية متكاملة تعيد تعريف مفهوم الترفيه، وتعزز ارتباط الجمهور بما تقدمه المنصة، وتسهم في انتشار الإنتاج المحلي والعربي ووصوله إلى أسواق جديدة.

وفي هذا الإطار تعمل المنصة التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة، على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والجهات الفاعلة في قطاعي الإعلام والترفيه، بما يسهم في تطوير صناعة المحتوى، وتوفير فرص نوعية أمام المواهب والمبدعين لتقديم أعمال أصيلة ومبتكرة تواكب اهتمامات الجمهور، وتدعم إسهام القطاع الإعلامي في الاقتصاد الإبداعي.

وخلال الأمسية، احتفت «دبي بلس» بشراكتها الاستراتيجية مع «طيران الإمارات» الهادفة إلى توسيع حضور الإنتاج المحلي والقصص الإماراتية عالمياً عبر نظام الترفيه الشخصي المدمج في المقاعد (ICE) على متن طائرات «طيران الإمارات»، في خطوة تعكس دور هذه الشراكة في إيصال الإنتاج الإماراتي والعربي إلى وجهات وأسواق مختلفة حول العالم.

كما تواصل «دبي بلس» الاستثمار في المواهب المحلية والمحتوى الأصلي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير قدرات الإنتاج، وابتكار تجارب إعلامية وترفيهية تواكب تطلعات الجمهور، وترفع تنافسية القطاع، إلى جانب تقديم مزيد من القصص التي تعبر عن خصوصية الهوية والثقافة المحلية بلغة عصرية، وتمنحها حضوراً أوسع وتفاعلاً أكبر عربياً وعالمياً.