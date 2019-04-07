بريطانيا تحذف الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي من جوازات سفرها الجديدة

المصدر: لندن - وكالات

بدأت وزارة الداخلية البريطانية إصدار جوازات سفر من دون عبارة «الاتحاد الأوروبي».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن جوازات السفر الحمراء لن تحمل على الغلاف الأمامي عبارة «الاتحاد الأوروبي»، وقد بدأ تداولها منذ 30 مارس 2019، بحسب ما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في الحكومة توقعوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إن المواطنين سيستمرون في الحصول على جوازات سفر قديمة وجديدة بالوقت ذاته.

لكنهم لن يتمكنوا من اختيار نوع المستند، وفي نهاية العام تخطط الحكومة لإصدار جوازات سفر جديدة باللون الأزرق. وعبّر الكثيرون من البريطانيين عن دهشتهم من التصميم الجديد للجواز، حيث أعربت سوزان هيندل بارون، وهي مواطنة بريطانية حصلت على الجواز الجديد، عن دهشتها قائلة «لقد فوجئت جداً، فنحن مازلنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي»، وكانت قد نشرت في السابق في تغريدة صورة تقارن بين جوازي سفرها القديم والحديث.

وبحلول نهاية العام، سيتغير لون جوازات السفر من الخمري إلى الأزرق الداكن، وهو لون جوازات السفر البريطانية قبل أن تصبح مثل جوازات سفر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس، أن الحكومة لا تضع أي «خطوط حمراء» في محادثاتها مع حزب العمال المعارض الرئيس لكسر الجمود في البرلمان بشأن «بريكست». وقال هاموند للصحافيين، خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، إن «نهجنا حيال هذه النقاشات مع حزب العمال هو ألا خطوط حمراء لدينا»، وأضاف «نتوقع تبادل مزيد من النصوص مع حزب العمال، لذلك إنها عملية متواصلة وأتوقع أن نصل إلى شكل من أشكال التفاهم».

وزير المالية البريطاني:

• لا خطوط حمراء في محادثات الحكومة والمعارضة حول «بريكست».