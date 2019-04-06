ميليشيات الحوثي تواصل قصف الأحياء السكنية في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إطلاق النار بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة صوب الأحياء السكنية في مدينة الحديدة غربي اليمن، في حين تمكنت قوات الجيش من التصدي لعدة هجمات شنتها الميليشيات شرقي المدينة.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بشارع صنعاء شرقي الحديدة، التي سبق وحررتها قوات الجيش اليمني وتتمركز عند أطرافها، وتسبب القصف الحوثي بحالة ذعر وهلع كبير في أوساط السكان من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إحداث أضرار جسمية في المنازل.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مواقع الجيش بالقرب من مدينة الصالح، ومصانع شركة إخوان ثابت، ومستشفى 22 مايو شرقي المدينة، ونجحت قوات الجيش الوطني في إفشال المحاولة، بعد مواجهات عنيفة، أسفرت عن تدمير مدرعة وطقم للميليشيات، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.