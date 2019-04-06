اختيار الأميركي ديفيد مالباس رئيسا للبنك الدولي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تم اختيار ديفيد مالباس، المسؤول الرفيع في وزارة الخزانة الأميركية، بالإجماع رئيسا للبنك الدولي الجمعة.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة أن اختيار مجلس إدارة البنك لمالباس أعقب عملية ترشيح «منفتحة وشفافة» كان لمواطني جميع الدول الأعضاء حق المشاركة فيها.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقدم المشورة لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في انتخابات 2016.

وأثار ترشيحه في وقت سابق هذا العام من قبل ترامب انتقادات واسعة من جهات رأت في تسميته إساءة لمهمة أكبر مؤسسة مقرضة في العالم لمكافحة الفقر.

ولطالما انتقد مالباس (63 عاما) المؤسسات المالية العالمية واصفا ممارساتها في مجال الإقراض ب«الفاسدة» وغير الفعالة، ومشيرا إلى أنها سخية لدرجة مبالغ فيها مع الصين.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع القادم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ تأسيس البنك الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان جميع رؤسائه أميركيين وذلك بموجب مبدأ متعارف عليه أعقب تقليدا مشابها يمنح أوروبا رئاسة صندوق النقد الدولي الذي يوازيه أهمية.