الأمم المتحدة: 113 مليون شخص يعانون «جوعاً حاداً»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنّ أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة، يعانون «جوعاً حاداً»، جراء الحروب والكوارث المناخية، مشيرة إلى أنّ إفريقيا أكثر القارات تضرراً.

واليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسورية، من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم، حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2019.

وتستعرض الدراسة، التي أطلقت قبل ثلاث سنوات، الدول التي تواجه أكبر المصاعب. وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة، دومينيك بورغيون، إنّ الدول الإفريقية تضررت «على شكل غير متناسب»، إذ إنّ نحو 72 مليون شخص عانوا جوعاً حاداً.

وذكر التقرير أنّ الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسان في الأزمة، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية، والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ، مثل: الجفاف، والفيضانات.