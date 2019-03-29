البرلمان البريطاني يرفض اتفاق بريكست للمرة الثالثة

المصدر: لندن - وكالات

رفض النواب البريطانيون، اليوم، للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل «بدون اتفاق» أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.

ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الماضي بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.

وعقب التصويت، قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن نتيجة التصويت تدعو إلى أسف عميق «، محذرة من أنه ستكون لها عواقب»خطيرة«.

من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية استثنائية في 10 أبريل بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكست.

ومع عدم موافقة النواب على اتفاق بريكست، باتت المهلة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد 12 أبريل، كما كان القادة الأوروبيون الـ27 قرروا قبل ثمانية أيام خلال قمة في بروكسل.

وحذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 أبريل بات الآن»السيناريو المرجح«.

وقالت إن بروكسل»مستعدة تماما«لبريكست بدون اتفاق بعد أن رفضه النواب البريطانيون للمرة الثالثة.

ويأتي هذا رفض البرلمان البريطاني اليوم بعد رفضين سابقين للاتفاق.

وأمام بريطانيا حاليا حتى 12 أبريل المقبل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بخططها التالية. ويتعين على بريطانيا إما إلغاء بريكست أو السعي إلى تأجيل لفترة أطول أو الخروج من الكتلة بدون اتفاق.

ويخطط المشرعون البريطانيون لعقد سلسلة من التصويتات، الاثنين المقبل، في محاولة للوصول إلى خطة جديدة.

وإثر رفض البرلمان البريطاني لاتفاق بريكست، هبط مؤشر «فايننشال تايمز 100» للأسهم البريطانية بنسبة 0.5%. كما هبط الجنيه الاسترليني 0.5% أمام العملة الأميركية أثناء التعاملات أمس بعد أن رفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الاسترليني إلى1.2977 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس. وأمام اليورو انخفض الاسترليني 0.3% إلى 86.475 بنس، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

