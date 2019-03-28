جونسون: اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي «مات»

المصدر: لندن - رويترز

نقلت صحيفة إيفنينغ ستاندارد اليوم عن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قوله إن اتفاق الخروج الذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورفضه البرلمان مرتين قد «مات».

وقالت الصحيفة في عنوان على صفحتها الأولى «بوريس: اتفاق ماي مات».

وذكرت الصحيفة أن جونسون، الذي أعلن تأييده للاتفاق بعد تعهد ماي بالاستقالة إذا تم إقراره، قال لأصدقائه «إنه ميت على أي حال».

وقال المتحدث باسم ماي اليوم إنها تكثف جهودها لإقرار الاتفاق في البرلمان بعقد اجتماعات مع زملائها في حزب المحافظين ومع الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية.

وأضاف أن تركيز ماي ينصب على إقرار الاتفاق في البرلمان، مشيرا إلى أنها لا تزال تعتقد أن الاتفاق الذي توصلت له هو أفضل المتاح.