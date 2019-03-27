«فيروس» يهاجم وزارة الدفاع الإسبانية

المصدر: مدريد - رويترز

قالت صحيفة الباييس الإسبانية، أمس، إن فيروساً أصاب الشبكة الإلكترونية لوزارة الدفاع الإسبانية، بهدف سرقة أسرار تكنولوجية عسكرية، ونقلت الصحيفة عن مصادر تقود التحقيق أنها تشتبه في تورط دولة أجنبية.

وأوضحت الصحيفة أن الفيروس أرسل عن طريق البريد الإلكتروني، وتم رصده لأول مرة أوائل مارس الجاري، لكن من المحتمل أنه ظل لشهور دون أن يكتشفه أحد على شبكة داخلية، يستخدمها أكثر من 50 ألف شخص.

ولم يحدد التحقيق بَعْدُ المسؤول عن هذه الجريمة، لكن المصادر أبلغت الصحيفة بأن الجريمة معقدة فنياً، بشكل أكبر من أن ينفذها متسللون عاديون، وأن هناك دولة ما وراء ذلك.