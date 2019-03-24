ماي تعتبر هزيمة «داعش» «منعطفاً تاريخياً»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، هزيمة تنظيم «داعش» بأنها «منعطف تاريخي»، ودعت إلى مواصلة المعركة ضد الإرهابيين.

وقالت ماي في بيان «أحيي العمل الدؤوب والشجاعة الاستثنائية للقوات البريطانية وشركائنا في التحالف الدولي الذين حاربوا (داعش) في سورية والعراق».

وأضافت «تحرير آخر بقعة خاضعة لسيطرة (داعش) هو منعطف تاريخي، لم يكن ممكناً من دون التزامهم ومهنيّتهم وشجاعتهم».

وتابعت «يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله (داعش)، ولاتزال الحكومة البريطانية مصممة على القضاء على أيديولوجيته المؤذية. سنواصل القيام بما هو ضروري لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا».

وتنشر بريطانيا، وهي عضو في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، نحو 1400 جندي لمساندة القوات التي تحارب الإرهابيين، حيث نفذت أكثر من 1600 ضربة جوية في العراق وسورية.