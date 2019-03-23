السودان.. مقتل 10 أطفال بانفجار قنبلة في أم درمان

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أدى انفجار قنبلة، في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية،اليوم، إلى مقتل 10 أطفال بينهم أشقاء في منطقة الفتح، كما أصيب في الانفجار خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاما، بحسب مصادر سودانية.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع أثناء محاولة الأطفال تفكيك القنبلة، واستخدام النحاس الموجود بها.

وقال الشهود إن بين القتلى أربعة أشقاء، ثلاثة توفوا لحظة الانفجار فيما فارق الرابع الحياة في المستشفى.

ونقلت مواقع إخبارية سودانية عن شهود عيان أن الأطفال استجلبوا القنبلة من منطقة كان الجيش يتدرب فيها بالقرب من الجبل.

وأضافوا: «عندما كان الأطفال يبحثون عن الحديد والخرد وجدوا القنبلة بالقرب من مكان كان يتدرب فيه الجيش قبل شهر تقريبا، وقاموا بجلبها إلى منزل أحدهم وحاولوا تفكيكها من أجل الاستفادة من الحديد وبيعه لكن القنبلة انفجرت فيهم».

وتابع الشهود «تحولت أجسام الأطفال إلى أشلاء».

وأكدت مصادر طبية وشرطية «أن قوات الشرطة وصلت إلى مكان الحادثة وفرضت سرية كبيرة على الواقعة، قبل أن تنقل جثث الأطفال إلى مشرحة مستشفى أم درمان».

يأتي الحادث إثر اندلاع حريق في القصر الرئاسي السوداني القديم في الخرطوم، حيث تصاعدت أعمدة دخان كثيفة قبل

أن تتمكن قوات الدفاع المدني بالرئاسة السودانية من السيطرة على الحريق بحسب ما أفادت الرئاسة السودانية

وطوقت الشرطة الطرق المؤدية إلى القصر، الذي تم تشييده في العام 1832 على ضفاف النيل الأزرق.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد محمد صالح في تصريح إنّ «الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة التماس كهربائي»، بدون أن يوضح إذا كان هناك ضحايا.