الإمارات تطلق حملة واسعة لمكافحة "حمى الضنك" في عدن

المصدر: عدن - وام

أكدت دولة الإمارات - عبر ذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر" - حرصها على التصدي ومكافحة "حمى الضنك" التي انتشرت مؤخراً في العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن"، وفي هذا الإطار التقى ممثل هيئة الهلال الاحمر الإماراتي، محمد الشحي، اليوم، مع وكيل محافظ عدن، رشاد شائع، حيث تم مناقشة آلية تنفيذ حملة رش واسعة لمدة أسبوع في جميع مديريات المحافظة، لمكافحة "حمى الضنك".

وأكد الشحي خلال اللقاء استعداد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوفير الاحتياجات اللازمة للحملة التي تستهدف حماية المواطنين اليمنيين من مخاطر "حمى الضنك"، فيما أشاد وكيل محافظة عدن بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، معرباً عن شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني في المجالات كافة.

وكانت دولة الإمارات قدمت عبر ذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر"، دعماً نوعياً على فترات مختلفة في إطار جهودها للتصدي لـ "حمى الضنك" تمثل في افتتاح مركز في مستشفى الجمهورية عام 2015، وتزويد السلطة المحلية آليات رش في 2016، إضافة إلى افتتاح مركز خاص بحمى الضنك في تعز العام الماضي.