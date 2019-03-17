البشير يلتقي مبعوث الرئيس الروسي ويتلقى دعوة للمشاركة في قمة سوتشي

المصدر: الخرطوم - وكالات

بحث الرئيس السوداني عمر البشير أمس مع نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بو غدانوف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأعرب بوغدانوف عقب لقائه مع البشير في الخرطوم عن سعادته للثقة المتبادلة بين روسيا والسودان بشأن القضايا الأفريقية والدولية والشرق أوسطية.

وقال:«إننا نقدر عاليا الموقف المتزن والموضوعي للأصدقاء السودانيين في تلك القضايا»، مشيرا إلي أن اللقاء ناقش التعاون الإقتصادي والتجاري بين السودان وروسيا والمجالات الأخري خاصة في مجال تدريب الكوادر السودانية في روسيا.

وسلم بوغدانوف، الرئيس السوداني دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الأولي التي تستضيفها مدينة سوتشي الروسية في إكتوبر المقبل.

وأوضح المبعوث الروسي في تصريحات صحافية أن اللقاء كان فرصة لمناقشة كل القضايا المطروحة في جدول الأعمال الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الحوار السياسي وتنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى يبدأ وفد من الكونغرس الأميركي زيارة للسودان،، تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الحكوميين، بينهم رئيس الوزراء، محمد طاهر أيلا، ووزيرا الخارجية والعدل ومدير المخابرات.