العثور على مقبرة جماعية في الموصل

المصدر: بغداد - وكالات

عثرت القوات الأمنية العراقية بمحافظة نينوى، أمس، على مقبرة جماعية ضمت رفات 65 موظفاً حكومياً، ينتسب أغلبهم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وقال الضابط بشرطة نينوى، النقيب علي حسن، إن القوات الأمنية عثرت على الرفات داخل مقبرة جماعية، في قضاء البعاج غرب الموصل، لافتاً إلى أن القوات الأمنية أقدمت على تسليم الرفات إلى ذوي الضحايا، بعد التأكد من بطاقاتهم الشخصية.

وتعثر القوات الأمنية العراقية، من وقت لآخر، على مقابر جماعية تضم رفاتاً لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين، تمت تصفيتهم من قبل تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى جثث قتلى من عناصره تمت تصفيتهم من قبل التنظيم أيضاً، لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم إبان تحرير محافظة نينوى.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إلقاء القبض على تسعة من عناصر «داعش» في مدينة الموصل شمال بغداد، وقالت إن قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على العناصر، بناءً على مذكرات قبض قضائية، وتعاون المواطنين.