البرلمان البريطاني يرفض مجددا اتفاق «بريكست» المعدل

المصدر: لندن - متابعات الإمارات اليوم

رفض البرلمان البريطاني،مساء أمس، وللمرة الثانية اتفاق «بريكست» المعدل الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوما فقط على الموعد المقرر للمغادرة من الاتحاد الأوروبي.

وصوت البرلمان ضد الاتفاق المعدل على «بريكست» الذي توصلت إليه ماي، بأغلبية 391 صوتا مقابل 242، بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد، الاثنين، في تبديد مخاوف منتقديها.

وطالب زعيم حزب العمال البريطاني غيريمي كوربين، بإجراء انتخابات عامة، كما أكد أن حزبه سيقدم خطة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي رد فعل سريع على قرار العموم البريطاني، قال المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد «زاد بشكل كبير» من خطر الخروج «بدون اتفاق».

وقال المتحدث: «نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى. لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق. من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك».

وأضاف: «في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 17 يوما على 29 مارس زاد التصويت الجديد بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع».

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية بعد الهزيمة، إن التصويت على الخروج بدون اتفاق سيجرى اليوم، وإذا ما رفض البرلمان الفكرة، سيتم إجراء آخر تصويت على تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد غدا الخميس، وفق الجدول الزمنى المحدد سلفا لذلك.

وقالت ماي للبرلمان بعد التصويت إنها لا تزال ترى أن الاتفاق الذي تفاوضت عليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس هو «الاتفاق الأفضل والمتاح فقط».

وتعهدت بإجراء تصويت اليوم على مقترح للمشرعين لمعارضة مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وإذا رفض المشرعون، كما هو متوقع، الخروج بدون اتفاق، قالت ماي إنها ستجري تصويتا آخر غدا للمطالبة بموافقة برلمانية للسعي لتمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت إن بلادها أمام فرصة أخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي، وحذرت ماي في كلمة أمام مجلس العموم، من عواقب وخيمة لتصويت المجلس ضد اتفاق بريكست المعدل.