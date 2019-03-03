أوروبا: مستعدون لضمانات إضافية بشأن «بريكست»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قال المفاوض الأوروبي المسؤول عن ملف «بريكست» ميشال بارنييه، أمس، إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم ضمانات إضافية للمملكة المتحدة، بغرض تسهيل مصادقة البرلمان البريطاني على اتفاق «بريكست». وأضاف في تصريحات صحافية: «يمكننا أن نجد ضمانات لتأكيد وتوضيح النيات الحسنة وصدق الأوروبيين، مع تعهدات تكون لها قوة القانون لأنها ستكون مشتركة، نحن نعمل على هذا الأمر»، مشيراً إلى أن الضمانات يمكن أن تضمها وثيقة تفسيرية. وأوضح أن الضمانات تهدف إلى تفادي عودة حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية، وتابع: «إذا أراد البريطانيون أكثر بكثير من اتفاق تبادل حر، يمكننا تعديل الإعلان السياسي الذي يحدّد أسس العلاقة المستقبلية، وإذا أرادوا اتحاداً جمركياً فنحن مستعدون».